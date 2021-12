Vieri: “Ibra vecchio? La palla giusta la butta dentro con regolarità” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Christian Vieri, ex attaccante anche del Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: "Invecchiato come tutti i 40enni, ma è ancora una sentenza" Leggi su pianetamilan (Di lunedì 27 dicembre 2021) Christian, ex attaccante anche del Milan, ha parlato di Zlatanhimovic: "Invecchiato come tutti i 40enni, ma è ancora una sentenza"

Advertising

PianetaMilan : .@vieri_bobo: '@Ibra_official vecchio? La palla giusta la butta dentro con regolarità' #ACMilan #Milan… - Frances13758250 : RT @MilanNewsit: Vieri su Ibra: 'È ancora in grado di intimidire qualsiasi difesa' - ACMilanInside_ : Vieri: “Il Milan può arrivare in fondo. Ha acquisito una mentalità importante. Ibra è in grado di intimidire qualsi… - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: Vieri: 'La #Juve non gioca a calcio, è sterile. #Vlahovic il miglior giocatore del campionato. #Ibra è invecchiato, ma...' ht… - infoitsport : Vieri su Ibra: 'È ancora in grado di intimidire qualsiasi difesa' -