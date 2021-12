Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2021 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 dicembre 2021)DEL 27 DICEMBREORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALL’ARDEATINA; SULLO STESSO RACCORDO CODE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO EPR LA-TERAMO; CI SPOSTIAMO SULLA REGIONALE SUBLACENSE, DOVE SEMPRE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 4 NEI PRESSI DI MARANO EQUO CI SONO CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; RIGUARDO ALLE CONSOLARI SI PROCEDE A RILENTO SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E GROTTAROSSA, E SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN ...