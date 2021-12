Varese Basket, Gentile: “Grazie a tutti per i messaggi di supporto. La salute mentale va rispettata” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Alessandro Gentile, ala di Varese Basket, si è lasciato andare in una intervista al Corriere della Sera. Qui ha parlato problematiche personali, ammettendo di soffrire di depressione da qualche anno, togliendosi un grosso peso parlandone per la prima volta in pubblico. Tanti i messaggi di supporto per lui, che su Instagram ha voluto ringraziare tutti: “Volevo ringraziare tutti per i bei messaggio che ho ricevuto, e per i messaggi con cui alcune persone si sono aperte con me… La salute mentale va tutelata e rispettata… Detto questo, la vita è un dono e tutti noi dobbiamo esserne grati. Meritiamo di vivercela e godercela il più possibile… Non c’è tempo per piangersi ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) Alessandro, ala di, si è lasciato andare in una intervista al Corriere della Sera. Qui ha parlato problematiche personali, ammettendo di soffrire di depressione da qualche anno, togliendosi un grosso peso parlandone per la prima volta in pubblico. Tanti idiper lui, che su Instagram ha voluto ringraziare: “Volevo ringraziareper i beio che ho ricevuto, e per icon cui alcune persone si sono aperte con me… Lava tutelata e… Detto questo, la vita è un dono enoi dobbiamo esserne grati. Meritiamo di vivercela e godercela il più possibile… Non c’è tempo per piangersi ...

