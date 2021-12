Uno storico locale scozzese nel mirino del pol. cor. (Di lunedì 27 dicembre 2021) The Black Bitch – letteralmente “la cagna nera” – non è la hit di un trapper con l’otturazione di platino né un porno interracial un po’ raffazzonato. È un pub scozzese che dal Seicento si trova in un paesino a ovest di Edimburgo ma che adesso, tutti lo chiedono, dovrà cambiar nome perché accusato di razzismo e sessismo. Se non che la storia del paesino di Linlithgow restituisce quest’antica leggenda, che rimonta addirittura al Duecento: un uomo rimasto confinato su un’isoletta, nel braccio di mare che s’incunea lì di presso, riesce a sopravvivere perché riceve regolarmente cibo dal paesino, portato da un animale che da quel momento ne diventa il simbolo e campeggia tuttora sullo stemma. Quell’animale è una cagna nera, la cui storia pare venga tuttora letta nelle scuole elementari come esempio di lealtà e dedizione. Dunque, ricapitolando: nel Duecento la cagna nera è ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 dicembre 2021) The Black Bitch – letteralmente “la cagna nera” – non è la hit di un trapper con l’otturazione di platino né un porno interracial un po’ raffazzonato. È un pubche dal Seicento si trova in un paesino a ovest di Edimburgo ma che adesso, tutti lo chiedono, dovrà cambiar nome perché accusato di razzismo e sessismo. Se non che la storia del paesino di Linlithgow restituisce quest’antica leggenda, che rimonta addirittura al Duecento: un uomo rimasto confinato su un’isoletta, nel braccio di mare che s’incunea lì di presso, riesce a sopravvivere perché riceve regolarmente cibo dal paesino, portato da un animale che da quel momento ne diventa il simbolo e campeggia tuttora sullo stemma. Quell’animale è una cagna nera, la cui storia pare venga tuttora letta nelle scuole elementari come esempio di lealtà e dedizione. Dunque, ricapitolando: nel Duecento la cagna nera è ...

Uno storico locale scozzese nel mirino del pol. cor. The Black Bitch è un pub che dal Seicento si trova in un paesino a ovest di Edimburgo. Il nome si rifà a una leggenda che rimonta addirittura al Duecento; 'la cagna nera' della storia è una figura ...

Chiusura discoteche. Potenza, commento di uno storico gestore di locali TRM Radiotelevisione del Mezzogiorno

The Black Bitch è un pub che dal Seicento si trova in un paesino a ovest di Edimburgo. Il nome si rifà a una leggenda che rimonta addirittura al Duecento; 'la cagna nera' della storia è una figura ...