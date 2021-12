Ultime Notizie Roma del 27-12-2021 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione un nuovo appuntamento con formazione in studio Giuliano Ferrigno Secondo l’aggiornamento di ieri il bilancio covid di dati del Ministero della Salute sull’andamento della pandemia in Italia nelleore si sono registrati 24883 nuovi casi a fronte di 217052 tamponi effettuati 81 e decessi decessi in totale degli ospedalizzati e di 10300 pazienti con un aumento di 346 casi in terapia intensiva sono 1089 con un aumento di 18 unità Intanto il rischio di terapia intensiva per il non vaccinati rispetto a chi è la terza dose 80 volte maggiore per gli over 80 12,8 volte maggiore per la fascia 60-70 9 anni 6,1 volte maggiore per i 40 59 anni sono i dati contenuti nel report esteso dell’Istitutodi sanità prendi sapere che non siamo ancora arrivati al Picco di questa nuova andata che presumibilmente si ...