Tregua di fatto in Etiopia | ma gli scenari sono cupi

(Di lunedì 27 dicembre 2021) A seguito dell’annuncio del 20 dicembre da parte del TPLF, relativo al ritiro delle proprie unità militari a nord del confine del Tigrai, numerosi movimentistati segnalati in tutte le aree dello stato regionale dell’Amhara precedentemente sottoposto al controllo delle unità del TDF. Lo stesso giorno, nel corso del ripiegamento verso nord, le forze del TDF avrebberoesplodere cariche di tritolo sul ponte che collega Haro e Dire Roka, distruggendolo con l’intento di rendere difficoltosa l’avanzata delle forze dell’ENDF verso il confine del Tigrai. Le forze federali dell’ENDF non situttavia arrestate sulla linea di confine con il Tigrai e il giorno successivo hanno continuato ad avanzare lungo il corso dell’autostrada A2, conquistando le cittadine di Rare, Waja per poi schierarsi all’assedio dell’importante centro di ...