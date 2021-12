Tragedia in casa: bimba di 5 anni intossicata per errore da cocaina. Era del padre (Di lunedì 27 dicembre 2021) La drammatica vicenda è avvenuta durante la viglia di Natale. Ravenna, una bimba di cinque anni ha manifestato un forte malore procuratole da una intossicazione da cocaina. La sostanza sarebbe… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 27 dicembre 2021) La drammatica vicenda è avvenuta durante la viglia di Natale. Ravenna, unadi cinqueha manifestato un forte malore procuratole da una intossicazione da. La sostanza sarebbe… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

cleopheas : La tragedia di avere un solo bagno con me unica positiva della casa ?? - tfnews_t : #Brasile, #alluvioni e #piogge torrenziali. 18 morti e 35mila senza #casa #news #esteri #Brazil #tfnews… - francofontana43 : RT @beretta_g: Ogni suicidio è una tragedia. Avere un'arma in casa, ancorché regolarmente detenuta, non aiuta a superare momenti di crisi.… - LucianoBaldi5 : RT @beretta_g: Ogni suicidio è una tragedia. Avere un'arma in casa, ancorché regolarmente detenuta, non aiuta a superare momenti di crisi.… - siciliafeed : Terribile tragedia familiare, dove un uomo e due bimbi di 11 e 13 anni sono stati trovati morti in casa. L'allarme… -