Terribile marea nera al largo di Mauritius, condannato a 20 mesi di carcere il capitano della nave (Di lunedì 27 dicembre 2021) E' stato condannato a 20 mesi di carcere il capitano del cargo giapponese Mv Wakashio che, nel luglio del 2020, si incagliò nella barriera corallina nella costa sud orientale dell'isola di Mauritius.

