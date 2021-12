Sophie Codegoni gelosa di Alessandro: c’entra Jessica (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sophie Codegoni è gelosa di Alessandro per il gesto di Jessica, che però non sa che i due ragazzi si sono baciati. Come reagirà dopo la clip? Durante la festa di compleano di Jessica, Sophie Codegoni ha gettato lo champagne addosso ad Alessandro Basciano, che la princess ha provveduto a leccare dal petto dell’ex tentatore. Ma prima un balletto sensuale sulle note di Lady Marmalade. Tutto davanti agli occhi dei vipponi ignari del fatto che Alessandro e Sophie si siano scambiati un bacio. Naturalmente la scena non è piaciuta all’ex tronista di Uomini e Donne, che ha seguito in bagno Alessandro per fargli una scenata. Sophie infatti si è ingelosita del gesto di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 dicembre 2021)diper il gesto di, che però non sa che i due ragazzi si sono baciati. Come reagirà dopo la clip? Durante la festa di compleano diha gettato lo champagne addosso adBasciano, che la princess ha provveduto a leccare dal petto dell’ex tentatore. Ma prima un balletto sensuale sulle note di Lady Marmalade. Tutto davanti agli occhi dei vipponi ignari del fatto chesi siano scambiati un bacio. Naturalmente la scena non è piaciuta all’ex tronista di Uomini e Donne, che ha seguito in bagnoper fargli una scenata.infatti si è ingelosita del gesto di ...

Advertising

zazoomblog : Grande Fratello Vip Sophie Codegoni e Manila Nazzaro fomentano gli altri vip per eliminare Lulù - #Grande… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: ''Sophie Codegoni vuole farsi la storia a tutti i costi'' - humkic_ilma : @IlCommentato Tutto sono ma non una amica di merda Cit. Sophie Codegoni, confessionale daytime 24 dicembre. - vipdietroloshow : Alessandro Basciano e Sophie Codegoni!!!??#alessandrobasciano #sophiecodegoni #uominiedonne #temptationIsland… - ParliamoDiNews : Gf Vip, Sophie Codegoni e Manila Nazzaro tramano alle spalle di Lulù Selassié per eliminarla dal reality! | Il Vico… -