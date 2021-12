Sissi arriva su Canale 5: la storia della Duchessa Elisabetta in prima serata (Di lunedì 27 dicembre 2021) E’ arrivato il momento di una delle serie più attese dell’anno. Anche Canale 5 chiude alla grande e inizia il 2022 all’insegna della storia della principessa Sissi. Da domani infatti in onda in prima serata, la serie che ci racconta la vita di una delle principesse più amate di sempre. Un’icona nel mondo. Se per la Rai ogni messa in onda del film di Sissi, è da ascolti sempre eccellenti, adesso Canale 5 vuole fare la sua parte. Mediaset si è aggiudicata i diritti della nuova serie-evento “Sissi”, che ripercorre la vita della Duchessa Elisabetta di Baviera fino al titolo di Imperatrice d’Austria e oltre.Attesa in ogni dove, la serie ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 27 dicembre 2021) E’to il momento di una delle serie più attese dell’anno. Anche5 chiude alla grande e inizia il 2022 all’insegnaprincipessa. Da domani infatti in onda in, la serie che ci racconta la vita di una delle principesse più amate di sempre. Un’icona nel mondo. Se per la Rai ogni messa in onda del film di, è da ascolti sempre eccellenti, adesso5 vuole fare la sua parte. Mediaset si è aggiudicata i dirittinuova serie-evento “”, che ripercorre la vitadi Baviera fino al titolo di Imperatrice d’Austria e oltre.Attesa in ogni dove, la serie ...

