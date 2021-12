Sci alpino, calendario gare Bormio e Lienz: orari, tv, streaming, programma 27-30 dicembre (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo una brevissima pausa natalizia torna la Coppa del Mondo di sci alpino con una manciata di gare imperdibili tra Lienz e Bormio. Le donne saranno impegnate sul versante austriaco per una due giorni dedicata alle discipline tecniche, mentre gli uomini faranno i conti con la Stelvio tanto amata da Dominik Paris che ospiterà tre gare veloci. “Dommen” non conosce altri gradini del podio se non quello più alto a Bormio, località in cui annovera sei vittorie e dove ha raccolto il primo dei suoi 19 successi nel massimo circuito sciistico. A dargli filo da torcere i temibili Beat Feuz e Aleksander Aamodt Kilde, mai capaci di trionfare su queste nevi al pari di Vincent Kriechmayr. Il pericolo più grande risponde al nome di Matthias Mayer, vincitore dell’ultima discesa libera qui disputata. A ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo una brevissima pausa natalizia torna la Coppa del Mondo di scicon una manciata diimperdibili tra. Le donne saranno impegnate sul versante austriaco per una due giorni dedicata alle discipline tecniche, mentre gli uomini faranno i conti con la Stelvio tanto amata da Dominik Paris che ospiterà treveloci. “Dommen” non conosce altri gradini del podio se non quello più alto a, località in cui annovera sei vittorie e dove ha raccolto il primo dei suoi 19 successi nel massimo circuito sciistico. A dargli filo da torcere i temibili Beat Feuz e Aleksander Aamodt Kilde, mai capaci di trionfare su queste nevi al pari di Vincent Kriechmayr. Il pericolo più grande risponde al nome di Matthias Mayer, vincitore dell’ultima discesa libera qui disputata. A ...

Advertising

ItalianAirForce : Le #FrecceTricolori tornano in Alta Badia: oggi i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno steso il tric… - Eurosport_IT : GRANDE ITALIA! ?????? Una straordinaria Sofia Goggia vince il SuperG di Val-d'Isère ma sul podio anche una meravigli… - Eurosport_IT : Terza vittorie in tre discese stagionali per Sofia ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #FISAlpine - ParliamoDiNews : Emozioni alla radio 2033: Sci Alpino, Slalom speciale M Val D`Isere (12-12-2021) - Tutto il Calcio Blog #emozioni… - infoitsport : Sci alpino oggi, startlist seconda prova discesa Bormio: orario, programma, tv, italiani al via -