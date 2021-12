Salernitana | il contagio non si ferma | ancora un positivo nel gruppo squadra

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Nonostante la quarantena dei calciatori, i contagi per Covid, all’interno della, non accennano arsi. Dopo lo stop dell’Asl alla trasferta di Udine per due casi di positività, il 23 dicembre scorso ne era emerso un altro. Oggi un altro, come annuncia il club con una nota pubblicata sul suo sito ufficiale. I casi sono saliti a 5, tra calciatori e staff. L’U.S.1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli, un altro componente del, già in quarantena, è risultatoal Covid-19. L'articolo ilNapolista.

