"Quarantena breve per vaccinati": Draghi convoca Cts (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il prossimo 29 dicembre il Cts dovrà esprimersi sulla possibilità di rivedere i termini della Quarantena per i contatti con positivi Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il prossimo 29 dicembre il Cts dovrà esprimersi sulla possibilità di rivedere i termini dellaper i contatti con positivi

Advertising

ilriformista : “Se ci sono delle restrizioni facciamole solo per i no vax”. Ad affermarlo è il leader di Italia Viva Matteo Renzi… - repubblica : Quarantena breve, il governo convoca il Cts per mercoledi'. Ipotesi riduzione da 7 a 5 o 3 giorni per chi ha gia' r… - Adnkronos : #Quarantena covid, Minelli: 'Con #terzadose giusto sia più breve'. - putamen119 : @IlMarchese18 Ma infatti credo che a breve cambieranno le regole della quarantena. e questo non vuol dire che ciò c… - infoitsalute : Quarantena breve per i positivi vaccinati: Cts convocato dal governo il 30 dicembre -