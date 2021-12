Ponti nel 2022? Le ferie dal Carnevale alla Pasqua fino al 25 aprile e 2 giugno (Di lunedì 27 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Stiamo per salutare il 2021, un anno che assieme al 2020 di certo verrà ricordato per la pandemia, ma che cosa ci offrirà il nuovo anno come Ponti e ferie? Sfogliando i prossimi 12 mesi del calendario c’è già qualche buona notizia per agganciare feste e weekend per trascorrere qualche giorno libero. La prima nota tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 27 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Stiamo per salutare il 2021, un anno che assieme al 2020 di certo verrà ricordato per la pandemia, ma che cosa ci offrirà il nuovo anno come? Sfogliando i prossimi 12 mesi del calendario c’è già qualche buona notizia per agganciare feste e weekend per trascorrere qualche giorno libero. La prima nota tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

germanshepard8 : RT @mariobianchi18: Il #28dicembre 1964 iniziano in Spagna le riprese del film #IldottorZivago. Regia di D. Lean, prodotto da C. Ponti dal… - hobismysmile : @jinsmyspringday No la cosa brutta è che lei SA che nel 2019 ho tagliato i ponti con tantissimx amicx che per me er… - greenMe_it : Ponti e festività del 2022: segnatevi le date rosse per staccare la spina nel nuovo anno - Anna07942827 : @teieracosmica Consolati:il prossimo anno non avremo ponti né altro. Ogni festa cadrà nel we. Se guardi il calendario ti fai del male. ?????????? - IdaFava : RT @mariobianchi18: Il #28dicembre 1964 iniziano in Spagna le riprese del film #IldottorZivago. Regia di D. Lean, prodotto da C. Ponti dal… -