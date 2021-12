"Pare debbano farlo per forza...". Scoppia la polemica sul Gf (Di lunedì 27 dicembre 2021) Molti ex concorrenti del reality stanno criticando pubblicamente le dinamiche amorose nate nella casa. Nel mirino dei vipponi sono finiti Sophie, Miriana e Gianmaria, che in tre messi hanno già cambiato partner due volte Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 dicembre 2021) Molti ex concorrenti del reality stanno criticando pubblicamente le dinamiche amorose nate nella casa. Nel mirino dei vipponi sono finiti Sophie, Miriana e Gianmaria, che in tre messi hanno già cambiato partner due volte

Advertising

sunrisesrose : RT @senzasinistra: @twMec @SimoneAlliva vip o non vip credo che domanda sia semplice: @robersperanza e tramite lui a #Draghi e ai segr di p… - ilgiornale : Molti ex concorrenti del reality stanno criticando pubblicamente le dinamiche amorose nate nella casa. Nel mirino d… - CaffeFou : 'Pare debbano farlo per forza...'. Scoppia la polemica sul Gf #GFvip #GFVIPParty #GFVip2021 - abesibe : RT @senzasinistra: @twMec @SimoneAlliva vip o non vip credo che domanda sia semplice: @robersperanza e tramite lui a #Draghi e ai segr di p… - senzasinistra : @twMec @SimoneAlliva vip o non vip credo che domanda sia semplice: @robersperanza e tramite lui a #Draghi e ai segr… -