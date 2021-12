Omicron gela turismo e commercio. E tutti chiedono altri aiuti a Draghi

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 dicembre 2021) “Se a gennaio avremo un milione di positivi e 7-8 milioni di italiani costretti all’isolamento, rischiamo di rivivere una situazione simile a quella dell’anno scorso. E ci sarà bisogno di nuovi ristori da parte del governo”. Molte incertezze e tanta disillusione emergono dalle parole del direttore dell’Ufficio Studi di Conf, Mariano Bella. “Per il 2022 prevedevamo un Pil in crescita al 4%. Se però milioni di persone non spenderanno a causa dell’aumento dei contagi e della variante, il dato sarà ben peggiore. E il governo dovrà indebitarsi”. Gli fa eco Bernabò Bocca, il capo di Federalberghi: “Le feste si stanno rivelando molto difficili per il settore alberghiero, tra disdette e mancate prenotazioni. Ma il vero problema saranno i primi tre mesi dell’anno nuovo”. Il Parlamento si muove. Dal Movimento 5 Stelle arriva la proposta: si ...