Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli si baciano | “Ti voglio vedere anche fuori”

(Di lunedì 27 dicembre 2021)ha baciatoe il popolo di Twitter sta esplodendo. Dopo aver detto a Nicola che il figlio la guardava e non voleva avere certi atteggiamenti d’intimità per rispetto nei suoi confronti, ora la donna si abbandona alla passione con: un percorso che cresce Fin dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6 diè stata subito affascinata dall’uomo. La vicinanza giorno dopo giorno si è fatta sempre più palpabile, tra liti e riappacificazioni. Ma il concorrenteaveva una fidanzata, della quale non sembrava estremamente interessato visto il comportamento con la sua compagna d’avventura. Infatti qualche giorno fa le ...

VelvetMagIta : #GFVip, Manuela Ferrera scrive una lettera a Miriana Trevisan: “Biagio non è l’uomo giusto” #VelvetMag #Velvet - Alessan07633755 : Uscirà Biagio ma non la incoerenza e la falsità di miriana trevisan! #gfvip - allyfromDEland : RT @abbusoo: miriana trevisan è chiaramente una fregna allucinante bellissima meravigliosa eterea dalla vagina succosissima con chiari prob… - ohsoslytherin_ : 'miriana ho il figlio a casa trevisan' olio su tela, Roma 27/12/2021 #gfvip - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, scatta il limone tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan #scatta #limone #biagio #danelli #miriana… -

Nelle passate oreha messo da parte tutti i suoi dubbi ed i freni, ed ha deciso di lasciarsi andare con Biagio D'Anelli . Tra i due adesso le cose sembrano essere molto più chiare, dopo la decisione ...Leggi Anche 'Grande Fratello Vip 6', un Natale di baci per Biagio D'Anelli eNel pieno dei festeggiamenti per Jessicaraggiunge Biagio in giardino. I due si stringono in un ...Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli in difficoltà: "Non capisco più niente" Katia Ricciarelli non regge più il GF Vip, o almeno questo è quello che ...Gf Vip Miriana e Biagio: finalmente i due vip si sono lasciati andare e ieri sera è arrivato il bacio, ma la ex mette in guardia la ...