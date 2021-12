Milano, insulti e minacce di morte alla Sardone per il no alla Moschea. Salvini: Sala ci ripensi (Di lunedì 27 dicembre 2021) insulti e minacce di morte per il no della Lega alla Moschea in via Novara a Milano. Lo denuncia la stessa vittima, Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega a Milano. “Da giorni ricevo tantissime parole d’odio e di morte per la posizione, espressa dalla Lega a Milano, di contrarietà alla scelta di creare una Moschea in Via Novara a Milano. E per la nostra richiesta di controllare e chiudere le numerose moschee abusive che ci sono in città”. insulti pesantissimi. “Ti do fuoco viva, puttana del cazzo”. “Poi ve lamentate se ve sgozzano”. Questo il tenore delle ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 dicembre 2021)diper il no della Legain via Novara a. Lo denuncia la stessa vittima, Silvia, eurodeputata e consigliere comunale della Lega a. “Da giorni ricevo tantissime parole d’odio e diper la posizione, espressa dLega a, di contrarietàscelta di creare unain Via Novara a. E per la nostra richiesta di controllare e chiudere le numerose moschee abusive che ci sono in città”.pesantissimi. “Ti do fuoco viva, puttana del cazzo”. “Poi ve lamentate se ve sgozzano”. Questo il tenore delle ...

