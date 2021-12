Matrix: da stasera la trilogia in tv. A breve il nuovo capitolo (Di lunedì 27 dicembre 2021) Matrix ritorna sui nostri schermi da stasera lunedì 27 Dicembre. Sul canale 20 andrà in onda la trilogia il 27, 28 e 29 Dicembre. Arrivò sui nostri schermi nel 1999 e fu un enorme successo, chissà se anche il nuovo capitolo Matrix Resurrection avrà lo stesso riscontro. I film di Matrix I 3 capitoli della saga verranno trasmessi alle 21.10 sul canale digitale terrestre 20 e saranno: Matrix (1999): Neo (Keanu Reeves), programmatore di software di giorno e hacker di notte, viene contattato da Trinity (Carrie – Anne Moss) scopre il mondo di Matrix, nel quale in realtà è vissuto sin dalla nascita: una neurosimulazione interattiva. Matrix Reloaded (2003): Dopo aver scoperto di essere l’Eletto, Neo protegge gli umani ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 dicembre 2021)ritorna sui nostri schermi dalunedì 27 Dicembre. Sul canale 20 andrà in onda lail 27, 28 e 29 Dicembre. Arrivò sui nostri schermi nel 1999 e fu un enorme successo, chissà se anche ilResurrection avrà lo stesso riscontro. I film diI 3 capitoli della saga verranno trasmessi alle 21.10 sul canale digitale terrestre 20 e saranno:(1999): Neo (Keanu Reeves), programmatore di software di giorno e hacker di notte, viene contattato da Trinity (Carrie – Anne Moss) scopre il mondo di, nel quale in realtà è vissuto sin dalla nascita: una neurosimulazione interattiva.Reloaded (2003): Dopo aver scoperto di essere l’Eletto, Neo protegge gli umani ...

