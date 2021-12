Maldini al lavoro | un centrale per gennaio

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il recente infortunio di Simon Kjær, forza il passo alla dirigenza rossonera per un imminente rinforzo a. Il responsabile dell’area tecnica Paoloattualmente alper porre rimedio alla zona arretrata del campo.al: undifensivo L’infortunio deldifensivo danese, Simon Kjær, costretto ai box ancora per molto, impone un cambio di marcia per questa sessione invernale di mercato. In seguito all’infortunio durante la partita contro il Genoa, il giocatore ha riportato un danno ai legamenti e si prospetta una lunga assenza dal campo. Paoloè in cerca di un profilo giovane, coriaceo e dinamico allo stesso tempo, che non faccia rimpiangere l’assenza forzata del danese. Diversi i nomi nel ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maldini lavoro

Zazoom Blog

Ildei dirigenti sul mercato non è per nulla facile, ma Sven Botman può mettere tutti d'... Il nome di Sven Botman è il primo sulla lista die Massara, d.t. e d.s. rossoneri, primo perché ...Adesso nessuno più parla e giudica ilex calciatore, ma tutti valutano i frutti deldeldirigente. E in questi ultimi due anni di 'vero' Milan c'è molto, se non tutto, il ...Un anno fa avevo dedicato l’ultimo editoriale del 2020 a Zvonimir Boban, grande protagonista della ricostruzione del Milan cominciata con il suo ritorno in rossonero e con la sua direzione sportiva in ...ASCOLTA Mercato Milan: Maldini e Massara al lavoro per rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Servirebbe un colpo per reparto, il punto La vittoria colta mercoledì sera ad Empoli nell’ultima giornata de ...