L’ex di Delia Duran non si nasconde più | “Alex usa le donne per…”

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 27 dicembre 2021)ha fatto scalporete la permanenza del suo compagno all’interno del Grande Fratello Vip. Il triangolo scandalo Belli,e Soleil ha travolto la coppia ma qualcuno che conosce molto bene laha rivelato alcuni particolari del suo passato.belli e Marco Nerozzi-Altranotiziamarito diha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua storia con l’attrice e su come era la loro vita matrimoniale. L’uomo poi si è lasciato andare a delle affermazioni suBelli. Che cosa ha detto?, parla il suo ex maritodi...