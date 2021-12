La Comunità internazionale non sottovaluti le “Cyber-Mafie” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Senza dubbio noi italiani siamo stati i primi ad affrontare efficacemente la lotta contro le Mafie e a mettere a punto un sistema preventivo e repressivo efficace, ottenendo anche ottimi risultati (cfr. Il Maxiprocesso e la Primavera di Palermo). Ciò premesso, oggi dovremmo essere noi a guidare la Comunità internazionale a non commettere il grave errore di trascurare il fatto che, accanto alle Mafie cosiddette tradizionali, di cui conosciamo il modus operandi, si siano sviluppate nuove Mafie che stanno monopolizzando anche il Cyberspazio. Questa nuova metamorfosi si è sviluppata quando le vecchie Mafie, braccate da polizia e magistratura, sono state costrette a ritagliarsi un ambito nel quale potevano e possono agire indisturbate e prosperare. Nel cd. “dark web” ci ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) Senza dubbio noi italiani siamo stati i primi ad affrontare efficacemente la lotta contro lee a mettere a punto un sistema preventivo e repressivo efficace, ottenendo anche ottimi risultati (cfr. Il Maxiprocesso e la Primavera di Palermo). Ciò premesso, oggi dovremmo essere noi a guidare laa non commettere il grave errore di trascurare il fatto che, accanto allecosiddette tradizionali, di cui conosciamo il modus operandi, si siano sviluppate nuoveche stanno monopolizzando anche ilspazio. Questa nuova metamorfosi si è sviluppata quando le vecchie, braccate da polizia e magistratura, sono state costrette a ritagliarsi un ambito nel quale potevano e possono agire indisturbate e prosperare. Nel cd. “dark web” ci ...

ladyonorato : La comunità scientifica internazionale continua a studiare e a scrivere. Chi non vuole leggere o tenerne conto ne r… - SivartPunk : la comunità internazionale non sottovaluti i mafiosi al governo - HuffPostItalia : La Comunità internazionale non sottovaluti le “Cyber-Mafie” - giovcusumano : RT @CCKKI: Va bene così, comunità internazionale? Niente da dire sul #GolanOccupato????? L'annuncio di #Bennett????: raddoppieremo la popolazi… - Aramcheck76 : RT @CCKKI: Va bene così, comunità internazionale? Niente da dire sul #GolanOccupato????? L'annuncio di #Bennett????: raddoppieremo la popolazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunità internazionale Matera 2019, il nostro Open Future 2021 ...comuni della Basilicata con residenze artistiche e spettacoli costruiti insieme alle comunità e una ... tante sono state infine le occasioni, a livello locale, nazionale e internazionale, durante le ...

Israele e Iran nucleare tra negoziati e tentazioni militari mirate A sentire Haaretz, i "Servizi" di Gerusalemme hanno suggerito un disegno che dovrebbe, prima o dopo, coinvolgere la comunità internazionale. Fino a farle imporre sanzioni economiche veramente ...

La Comunità internazionale non sottovaluti le “Cyber-Mafie” L'HuffPost ...comuni della Basilicata con residenze artistiche e spettacoli costruiti insieme allee una ... tante sono state infine le occasioni, a livello locale, nazionale e, durante le ...A sentire Haaretz, i "Servizi" di Gerusalemme hanno suggerito un disegno che dovrebbe, prima o dopo, coinvolgere la. Fino a farle imporre sanzioni economiche veramente ...