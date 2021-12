Grande Fratello Vip 6, Gianmaria Antinolfi: “un topo mi è saltato addosso” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Gianmaria Antinolfi ha trovato un topo nel confessionale del Grande Fratello Vip 6: non è la prima volta che i roditori visitano la Casa più spiata d'Italia. Un topo è saltato addosso a Gianmaria Antinolfi mentre l'imprenditore entrava nel confessionale del Grande Fratello Vip 6: il campano ha raccontato la disavventura ai suoi coinquilini, prima che la regia staccasse cambiando inquadratura. Non è la prima volta che un roditore fa il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia, colpa anche del disordine e della mancanza di igiene che regna in alcune stanze. Come abbiamo appreso nelle varie edizioni del Grande Fratello, la casa che ospita i vipponi, per ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 dicembre 2021)ha trovato unnel confessionale delVip 6: non è la prima volta che i roditori visitano la Casa più spiata d'Italia. Unmentre l'imprenditore entrava nel confessionale delVip 6: il campano ha raccontato la disavventura ai suoi coinquilini, prima che la regia staccasse cambiando inquadratura. Non è la prima volta che un roditore fa il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia, colpa anche del disordine e della mancanza di igiene che regna in alcune stanze. Come abbiamo appreso nelle varie edizioni del, la casa che ospita i vipponi, per ...

