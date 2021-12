Covid oggi Piemonte, 4.611 contagi e 13 morti: bollettino 27 dicembre (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 4.611 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 27 dicembre. Si registrano inoltre altri 13 morti. I nuovi positivi sono pari al 9,1% di 50.868 tamponi eseguiti, di cui 44.693 antigenici. Dei 4.611 nuovi casi gli asintomatici sono 3.344 (72,5 %). I casi sono 3.640 di screening, 766 contatti di caso, 205 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 458.177, di cui 37.215 Alessandria, 22.068 Asti, 14.875 Biella, 64.887 Cuneo, 35.407 Novara, 243.014 Torino, 16.175 Vercelli, 16.834 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.952 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti 5.750 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati non in terapia intensiva ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 4.611 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 27. Si registrano inoltre altri 13. I nuovi positivi sono pari al 9,1% di 50.868 tamponi eseguiti, di cui 44.693 antigenici. Dei 4.611 nuovi casi gli asintomatici sono 3.344 (72,5 %). I casi sono 3.640 di screening, 766 contatti di caso, 205 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 458.177, di cui 37.215 Alessandria, 22.068 Asti, 14.875 Biella, 64.887 Cuneo, 35.407 Novara, 243.014 Torino, 16.175 Vercelli, 16.834 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.952 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 5.750 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati non in terapia intensiva ...

