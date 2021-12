Covid, contagi ancora in calo in Germania. Possibile aumento delle restrizioni in Uk, record in Australia: 10mila casi in 24 ore (Di lunedì 27 dicembre 2021) Prosegue il crollo di casi in Germania, dove settimane fa il cancelliere Olaf Scholz aveva istituito il lockdown per chi non era vaccinato. Il Regno Unito invece valuta di introdurre nuove restrizioni: Boris Johnson potrebbe dare regole più rigide per i ristoranti già a partire dalle prossime ore. Solleva allarme l’Australia, dove è stata raggiunta quota 10mila casi in 24 ore. L’Iran, nel frattempo, ha vietato l’ingresso ai viaggiatori provenienti da Regno Unito, Francia, Norvegia e Danimarca. Germania – Continuano a calare i casi in Germania, dove i contagiati dall’inizio della pandemia sono oltre sette milioni. I dati riportati dall’Istituto Robert Koch segnalano 13.908 contagi accertati nelle ultime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Prosegue il crollo diin, dove settimane fa il cancelliere Olaf Scholz aveva istituito il lockdown per chi non era vaccinato. Il Regno Unito invece valuta di introdurre nuove: Boris Johnson potrebbe dare regole più rigide per i ristoranti già a partire dalle prossime ore. Solleva allarme l’, dove è stata raggiunta quotain 24 ore. L’Iran, nel frattempo, ha vietato l’ingresso ai viaggiatori provenienti da Regno Unito, Francia, Norvegia e Danimarca.– Continuano a calare iin, dove iati dall’inizio della pandemia sono oltre sette milioni. I dati riportati dall’Istituto Robert Koch segnalano 13.908accertati nelle ultime ...

