Covid, arrivano gli appelli per quarantene più brevi per i vaccinati (Di lunedì 27 dicembre 2021) Quarantena ridotta per chi ha fatto il vaccino anti-Covid. L’appello ha trovato molteplici consensi. Ad oggi anche chi è immunizzato deve osservare un periodo di isolamento se è stato a contatto con una persona risultata positiva. Così l’onda lunga delle quarantene coinvolge centinaia di migliaia di persone, soprattutto in questo periodo in cui i contagi sono in costante aumento. C’è chi, però, chiede di rivedere la norma sulle quarantene. Tra questi il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, che intervenuto a Radio Cusano Campus ha detto: “Omicron è una variante molta contagiose. Ogni positivo può aver avuto, di media, dai 5 ai 10 contatti. Se dovessimo avere un milione di positivi vuol dire che potrebbero esserci dai 5 ai 10 milioni di contatti da mandare in quarantena e questo non è possibile”. Arriva così la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 dicembre 2021) Quarantena ridotta per chi ha fatto il vaccino anti-. L’appello ha trovato molteplici consensi. Ad oggi anche chi è immunizzato deve osservare un periodo di isolamento se è stato a contatto con una persona risultata positiva. Così l’onda lunga dellecoinvolge centinaia di migliaia di persone, soprattutto in questo periodo in cui i contagi sono in costante aumento. C’è chi, però, chiede di rivedere la norma sulle. Tra questi il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, che intervenuto a Radio Cusano Campus ha detto: “Omicron è una variante molta contagiose. Ogni positivo può aver avuto, di media, dai 5 ai 10 contatti. Se dovessimo avere un milione di positivi vuol dire che potrebbero esserci dai 5 ai 10 milioni di contatti da mandare in quarantena e questo non è possibile”. Arriva così la ...

Advertising

Giulia27033257 : @ssoselftisfied Che poi io mi vaccino tutti gli anni per l'influenza, ma nonostante ciò continuo a prenderla, con s… - motorionline : #Dakar | #Covid_19, Giniel de Villiers rischia di non prender parte alla #Dakar2022, anche se da #ToyotaGazooRacing… - italiaserait : Covid, arrivano gli appelli per quarantene più brevi per i vaccinati - USAnelSud : Il COVID-19 non è una crisi soltanto sanitaria, ma anche economica e umanitaria. Ecco perché col nuovo anno arrivan… - diVirgilioA : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Il Cotugno diventa solo centro Covid, il primario: «I no vax arrivano graviss... -