Cosa regalare ai neogenitori | per la nascita | 25 idee

Leggi su dilei

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Quando si diventa, sono tante le cose da comprare per rispondere al nuovo assesto famigliare ed è per questo che abbiamo scritto per voi una lista di cosealla coppia, ma anche all’amica che ha appena partorito. Oggetti utili da, prodotti indispensabili, kit, ma anche gioielli e doni originali, per le coppie che hanno già tutto. Nel caso di un primo figlio, diciamoci la verità, è più semplice fare un regalo ai, perché, in linea di massima, loro sono sprovvisti di tutto. Se, invece, si tratta di un secondo o di un terzo figlio, e così via, è difficile capireper la, in quanto, probabilmente, la coppia avrà già tutto l’occorrente. Per questo, abbiamo cercato per voi un po’ di ...