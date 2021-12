Coppa d' Africa | Osimhen mercoledì 29 in ritiro con la Nigeria? Il Napoli e i suoi tifosi infuriati

Advertising

sportmediaset : Coppa d'Africa, Infantino ha deciso: si va verso il rinvio a settembre. #SportMediaset - DiMarzio : #FIFA | Il presidente #Infantino è intervenuto sull'argomento Coppa d'Africa - Gazzetta_it : Coppa d'Africa, i convocati partono già il 27. E possono star fuori fino a 52 giorni #caf - DonatoFCIM : Saluteremo il modificatore difesa per tutto il mese di Gennaio, tra coppa d'Africa e gente svincolata dal 31 gennai… - tuttonapoli : Osimhen venerdì rientra a Napoli: ai medici l'ultima parola sulla Coppa d'Africa -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Africa

La Gazzetta dello Sport

... però bisognerà fare in fretta dato che per il mese di gennaio resteranno a disposizione solo Juan Jesus e Rrahmani, dato che Koulibaly sarà impegnato ind'. Nella lista di Cristiano ...Commenta per primo Il Liverpool Echo scrive che il Liverpool per sostituire Momo Salah e Sadio Mané, impegnati ind', pensa a Jarrod Bowen , attaccante del West Ham.L’attaccante è tornato a casa per la pausa, mercoledì il raduno della Nigeria per la Coppa d’Africa ma per il via libera deve superare gli accertamenti dopo l’intervento allo zigomo e all’orbita ocula ...Il centravanti è già a Lagos per le vacanze natalizie e mercoledì, giorno del suo 23° compleanno, potrebbe anche presentarsi al raduno della Nazionale ...