Conosciamo bene Giucas Casella, ma sapete chi è suo figlio? Orgoglio del papà (Di lunedì 27 dicembre 2021) Personaggio televisivo da oltre 40 anni, Giucas Casella è anche un ottimo padre: suo figlio lo ha reso Orgoglioso per molti motivi. Al GF Vip 6 si sta rivelando un grande concorrente, ma quasi tutti conoscevano Giucas Casella da molto prima che varcasse la porta rossa di Cinecittà. Il famoso mentalista e illusionista siciliano, nato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 27 dicembre 2021) Personaggio televisivo da oltre 40 anni,è anche un ottimo padre: suolo ha resoso per molti motivi. Al GF Vip 6 si sta rivelando un grande concorrente, ma quasi tutti conoscevanoda molto prima che varcasse la porta rossa di Cinecittà. Il famoso mentalista e illusionista siciliano, nato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Federic64054552 : @LucaBombassei Ho vissuto questa dolorosa esperienza fino a 2 anni fa e leggerti mi ha portato in mente non sai qua… - antartvide : @frangiacort4 ci conosciamo da poco però sono davvero felice di averti nelle mie giornate, in poco tempo sei divent… - b_ennuz : @sonomartiii marti, marta 1 minuto io e te ci conosciamo da un pochino e come ci sono stata per te nel 2021 ci sarò… - qingvnn : @starksafiin nuovo anno sia ricco di gioia e felicità per te perché te la meriti tutta, e ricorda che anche se ci s… - Moxiannee : @91DFNCLSSX allora, anche se ci conosciamo da pochi mesi ti reputo una delle mie favs più carina e simpatica che ab… -