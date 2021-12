Borse caute | timori per diffusione Omicron Spread balza a 145 punti

Advertising

ForexOnlineMeIt : Borse europee caute orfane di Londra - Il Messaggero - ForexOnlineMeIt : Borse europee caute orfane di Londra | - infoiteconomia : Borse europee caute orfane di Londra -

Ultime Notizie dalla rete : Borse caute

All'insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, orfane oggi della borsa di Londra chiusa per festività, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. A pesare ...Ascolta il podcast Market mover Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di ...(Teleborsa) - All'insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, orfane oggi della borsa di Londra chiusa per festività, mentre si distingue la performance positiva mostrata a ...Ripresa molto cauta per i mercati europei dopo le feste natalizie. Chiusa Londra, così come tutte le Borse che osservano il calendario del Commonwealth, le altre partono in lieve calo - Milano a -0,39 ...