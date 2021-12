Bimba di 5 anni intossicata da cocaina a Ravenna | la droga in un bicchiere d’acqua al posto di un farmaco

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Unadi 5ricoverata dopo un malore a, poi la scoperta: la piccola sarebbe statada una dose disciolta nell’acqua aldi unche avrebbe dovuto assumere. Le indagini della polizia, a margine della segnalazione del Pronto soccorso scattata la sera della vigilia di Natale, avrebbero permesso di avanzare una prima ricostruzione della dinamica dell’accaduto.di 5daLa bambina di 5sarebbe stata ricoverata a seguito di un grave malore, riporta Ansa, per un episodio, accaduto alla vigilia di Natale, su cui ora sarebbe aperta un’indagine. I medici avrebbero riscontrato un ...

Advertising

fattoquotidiano : Ravenna, cocaina nel bicchiere d’acqua invece della medicina: intossicata bimba di 5 anni. “Non è in pericolo di vi… - MediasetTgcom24 : Ravenna, bimba di cinque anni intossicata da cocaina #Ravenna - news_bologna : Bimba di cinque anni intossicata da cocaina a Ravenna - infoitsalute : Cocaina al posto della medicina alla figlia di 5 anni: bimba in ospedale, padre indagato - infoitsalute : Ravenna, bimba di cinque anni intossicata dalla cocaina del padre -

Ultime Notizie dalla rete : Bimba anni

Orrore e choc a Ravenna, dove unadi soli cinqueha accusato un gravissimo malore legato ad una intossicazione da cocaina . La droga infatti sarebbe finita in un bicchiere d'acqua destinato alla piccolina, il tutto al posto ...Doveva assumere un farmaco diuretico, ma nel bicchiere d'acqua di una bambina di 5di Ravenna è finita della cocaina. È successo la sera del 24 dicembre: a dare l'allarme è stato il padre della bambina che, subito portata al pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria delle Croci ...Chi ha iniziato a praticarli sa perfettamente che gli scacchi regalano tutte le emozioni che lo sport sa dare, e anche di più: la gioia della vittoria, l’amarezza della sconfitta, la tensione snervant ...Si è spento per il Covid la notte di Natale Massimo Gallo, l'allenatore di calcio di Mirano (Venezia) noto per aver allenato tantissimi bambini negli ultimi 25 ...