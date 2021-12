Bambina di 5 anni in terapia intensiva per intossicazione da cocaina (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un grave episodia che ha visto coinvolta una Bambina di 5 anni è accaduto a Ravenna. La bimba ha accusato un grave malore legato a una intossicazione da cocaina. Il padre aveva messo la droga in un ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un grave episodia che ha visto coinvolta unadi 5è accaduto a Ravenna. La bimba ha accusato un grave malore legato a unada. Il padre aveva messo la droga in un ...

Advertising

infoitinterno : Mamma e bambina di 3 anni dopo due giorni senza mangiare chiedono aiuto in questura, rifocillate e aiutate - mav_vivi : Germania, bambina di 12 anni morta dopo la 2a vaccinazione. Ora ci sono 5 casi noti di bambini deceduti. #ViVi… - rasengaia : @yoonstouch Lo spero anch’io dai :’) L’infermiera del CUP a una certa mi fa “ la bambina va a scuola?” E io non cap… - fratambi : RT @LaRagione_eu: Viola, una bambina di soli sei anni, scopre dalla maestra che #BabboNatale non esiste. La mamma Lucia non sa come gestire… - telodogratis : Cocaina al posto della medicina alla figlia di 5 anni: bambina in ospedale -