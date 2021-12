ATP Cup 2022, una grande occasione per la classifica! Tantissimi punti in palio: conta il “blasone” dell’avversario (Di lunedì 27 dicembre 2021) Inizierà sabato 1 gennaio a Sydney, in Australia, l’ATP Cup 2022 di tennis, che si concluderà domenica 9 gennaio: il torneo assegnerà un numero di punti validi per il ranking ATP per un massimo di 750 per il singolare e di 250 per il doppio. L’assegnazione dei punti varierà, e qui sta la particolarità e la differenza con tutti gli altri tornei ATP, in base al ranking dei tennisti in campo: vi sono infatti differenze sostanziali a seconda sia della classifica del tennista vincitore, sia, soprattutto, in base alla posizione dell’atleta battuto. DI seguito le tabelle con tutti i punti assegnati per il Ranking ATP Singolare (per tennisti dal numero 1 al numero 300 ATP) Ranking dell’avversario 1-10 11-25 26-50 51-100 101+ Finale 250 200 150 75 50 Vittoria in ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 dicembre 2021) Inizierà sabato 1 gennaio a Sydney, in Australia, l’ATP Cupdi tennis, che si concluderà domenica 9 gennaio: il torneo assegnerà un numero divalidi per il ranking ATP per un massimo di 750 per il singolare e di 250 per il doppio. L’assegnazione deivarierà, e qui sta la particolarità e la differenza con tutti gli altri tornei ATP, in base al ranking dei tennisti in campo: vi sono infatti differenze sostanziali a seconda sia della classifica del tennista vincitore, sia, soprattutto, in base alla posizione dell’atleta battuto. DI seguito le tabelle con tutti iassegnati per il Ranking ATP Singolare (per tennisti dal numero 1 al numero 300 ATP) Ranking1-10 11-25 26-50 51-100 101+ Finale 250 200 150 75 50 Vittoria in ...

