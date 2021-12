Agente ferito da un no-vax a Nettuno | solidarietà dai colleghi di tutta Italia | “Assurdo lavorare così”

(Di lunedì 27 dicembre 2021)– “Egregio Sindaco e illustre Comandante della Polizia Locale del Comune di, chi Vi scrive è il Fuori Coro, una compagine di ufficiali ed agenti della Polizia Locale appartenenti a vari Comuni d’”. In una nota l’organismo vuole intanto esprimereall’(leggi qui), condannare l’atto del quale è stato vittima, ma anche suggerire un modo per evitare che episodi del genere possano ripetersi. “Non siamo un gruppo politicizzato – prosegue nella sua nota Fuori Coro – né facciamo attività sindacale, siamo solo uniti dalla passione per il nostro lavoro per il quale promuoviamo iniziative ed attività volte al riconoscimento della nostra categoria spesso sottostimata e poco apprezzata. Abbiamo appreso da vari quotidiani on line che – evidenzia – un ...

Advertising

enpaonlus : Ma ci rendiamo conto?!? Sparare alla schiena a un Carabiniere Forestale?!? E’ il direttore della riserva di caccia… - AfacciaA : RT @enpaonlus: Ma ci rendiamo conto?!? Sparare alla schiena a un Carabiniere Forestale?!? E’ il direttore della riserva di caccia di Aquile… - libellula58 : RT @enpaonlus: Ma ci rendiamo conto?!? Sparare alla schiena a un Carabiniere Forestale?!? E’ il direttore della riserva di caccia di Aquile… - SAntoniucci : RT @enpaonlus: Ma ci rendiamo conto?!? Sparare alla schiena a un Carabiniere Forestale?!? E’ il direttore della riserva di caccia di Aquile… - letiziasolari : RT @enpaonlus: Ma ci rendiamo conto?!? Sparare alla schiena a un Carabiniere Forestale?!? E’ il direttore della riserva di caccia di Aquile… -

Ultime Notizie dalla rete : Agente ferito

Il tempestivo intervento di undella Polizia Municipale di Eboli ha messo in salvo un anziano ed un bambino rimasti vittima ... Fortunatamente nessuno è rimasto: solo tanto spavento e ...... raggiungere la mezza età, poi trovarsi un buoncome la mia, Fiammetta Biancatelli', sorride)... Vedi i morti, tu stesso sei, senti i gemiti di quelli più gravi. Le urla di chi dall'esterno ...Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio tra Eboli e Battipaglia. Un'auto si è ribaltata mentre percorreva la statale 19 e la conducente, 23enne residente a ...Una donna di 61 anni è stata trasportata in ospedale in codice rosso per dinamica a seguito di un incidente tra due auto in via Collatina a Tor Sapienza ...