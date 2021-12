Traffico Roma del 26-12-2021 ore 17:30 (Di domenica 26 dicembre 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ci sono problemi nella zona nord della raccordo anulare un incidente in carreggiata esterna provoca incolonnamenti tra salario e la Flaminia in direzione Cassia la polizia locale Ci sentiamo ancora un incidente sulla Tuscolana all’altezza di Vicolo Tuscolano Ci troviamo tra Arco di Travertino e Porta Furba altro incidente sul viadotto della Magliana iniziale della Roma Fiumicino in direzione di Fiumicino disagi contenuti raccomandiamo In ogni caso le dovute attenzioni in Prati per la presenza di olio sulla strada si è resa necessaria la chiusura di Piazza Cavour 3 via Cicerone via Marianna Dionigi il capolinea degli autobus Sono momentaneamente spostati in via Crescenzio al Pigneto per una voragine chiuso un tratto di via Guglielmo albimonte chiusa anche via Amico da Venafro a Trastevere ... Leggi su romadailynews (Di domenica 26 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ci sono problemi nella zona nord della raccordo anulare un incidente in carreggiata esterna provoca incolonnamenti tra salario e la Flaminia in direzione Cassia la polizia locale Ci sentiamo ancora un incidente sulla Tuscolana all’altezza di Vicolo Tuscolano Ci troviamo tra Arco di Travertino e Porta Furba altro incidente sul viadotto della Magliana iniziale dellaFiumicino in direzione di Fiumicino disagi contenuti raccomandiamo In ogni caso le dovute attenzioni in Prati per la presenza di olio sulla strada si è resa necessaria la chiusura di Piazza Cavour 3 via Cicerone via Marianna Dionigi il capolinea degli autobus Sono momentaneamente spostati in via Crescenzio al Pigneto per una voragine chiuso un tratto di via Guglielmo albimonte chiusa anche via Amico da Venafro a Trastevere ...

