Super League cinese 2021, lo Shandong Taishan conquista il suo quinto titolo (Di domenica 26 dicembre 2021) Lo Shandong Taishan conquista il suo quinto titolo di Super League cinese con tre giornate d'anticipo. Il successo arriva undici anni dopo l'ultima volta grazie alla vittoria per 2-0 contro l'Hebei Fc, con rete d'apertura del capitano belga Marouane Fellaini. Lo Shandong ha ora 10 punti in più in classifica del Guangzhou, vincitore del titolo per otto volte nelle ultime dieci stagioni, e dunque non può più essere raggiunto. Con questo quinto trionfo, la squadra allenata da Hao Wei è a tre lunghezze dai club di maggior successo della Super League: Dalian Shide e Guanghzou che vantano 8 affermazioni. SportFace.

