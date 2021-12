Scuole, Mastella non esclude ulteriori chiusure: “Troppi contagi con Omicron” (Di domenica 26 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPreoccupato del diffondersi della variante Omicron il sindaco di Benevento Clemente Mastella non esclude una ulteriore chiusura delle Scuole dopo le vacanze natalizie. “Omicron, ormai è accertato, si diffonde a grandissima velocità – scrive Mastella sulla sua pagina fb – perché può contagiare anche gli immuni ad altre varianti, e il numero elevato di contagi può produrre un collasso nelle strutture ospedaliere con serie difficoltà nel sistema sanitario e per il nostro provatissimo personale addetto. Perciò, dobbiamo cercare di evitare occasioni di contagio troppo facile, e la scuola è una di queste. Di qui la mia decisione a inizio settimana di chiudere per due giorni. Credo che a gennaio arriveremo a ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPreoccupato del diffondersi della varianteil sindaco di Benevento Clementenonuna ulteriore chiusura delledopo le vacanze natalizie. “, ormai è accertato, si diffonde a grandissima velocità – scrivesulla sua pagina fb – perché puòare anche gli immuni ad altre varianti, e il numero elevato dipuò produrre un collasso nelle strutture ospedaliere con serie difficoltà nel sistema sanitario e per il nostro provatissimo personale addetto. Perciò, dobbiamo cercare di evitare occasioni dio troppo facile, e la scuola è una di queste. Di qui la mia decisione a inizio settimana di chiudere per due giorni. Credo che a gennaio arriveremo a ...

