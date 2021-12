Quando Cassano attaccò Er Faina: "Bobo Tv unica, attaccatevi al ca**o. Incompetenti e leccacu*o parlano di calcio" (VIDEO) (Di domenica 26 dicembre 2021) Ad inizio Novembre c'è stato un botta e risposta tra Antonio Cassano (uno dei protagonisti della Bobo Tv) e Damiano ‘Er Faina’ (uno dei protagonisti di OCW SPORT). Ecco il VIDEO... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 26 dicembre 2021) Ad inizio Novembre c'è stato un botta e risposta tra Antonio(uno dei protagonisti dellaTv) e Damiano ‘Er’ (uno dei protagonisti di OCW SPORT). Ecco il...

Advertising

Pall_Gonfiato : Quando #Cassano attaccò #ErFaina - MicheleRond : @Pietro_Pietrini Ricordo che, quando frequentai la clinica psichiatrica dell'Università di Pisa per preparare la te… - cicciojumped3 : RT @rykyjeypynaz: @cicciojumped3 Cassano quando fa l'aggiornamento: - rykyjeypynaz : @cicciojumped3 Cassano quando fa l'aggiornamento: - hypomonee : @flayawa Assolutamente no. Sono laureato in scienze motorie è parlo con cognizione di causa. Quando scoprirono un p… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando Cassano Nuova prospettiva di utilizzo del presidio ospedaliero di Cassano con i fondi del Pnrr Vincenzo Carlo La Regina, che è stato anche a Cassano per toccare con mano la situazione della nostra struttura ospedaliera, ma anche e soprattutto quando l'onorevole Roberto Occhiuto, da candidato ...

???.PER NON DIMENTICARE. LE TRAGEDIE DEL MARE ... venti o forse più, sulla motobarca "Giovannina" degli Aponte, una feluca costruita agli inizi del secolo scorso nei cantieri di Marina di Cassano, che era in servizio tra Napoli e Sorrento quando fu ...

Quando Cassano fermò l'allenamento del Real per l'orecchino da 100mila euro SportCafè24.com Crollo gru: celebrati i funerali di Roberto Peretto Tra i presenti, c’era la fidanzata Clarissa e i fratelli Marco e Giuliano elebrati a Cassano D’Adda, in provincia di Milano, i funerali di uno dei tre operai morti nel crollo della Gru. Foto di repert ...

Gru crollata a Torino: lutto cittadino a Cassano d’Anna per i funerali di Roberto Peretto “L’amministrazione comunale è vicina al dolore dei familiari e dell’intera comunità della nostra città”. Lutto cittadino oggi a Cassano d’Adda, nel Milanese, per i funerali di Roberto Peretto, una del ...

Vincenzo Carlo La Regina, che è stato anche aper toccare con mano la situazione della nostra struttura ospedaliera, ma anche e soprattuttol'onorevole Roberto Occhiuto, da candidato ...... venti o forse più, sulla motobarca "Giovannina" degli Aponte, una feluca costruita agli inizi del secolo scorso nei cantieri di Marina di, che era in servizio tra Napoli e Sorrentofu ...Tra i presenti, c’era la fidanzata Clarissa e i fratelli Marco e Giuliano elebrati a Cassano D’Adda, in provincia di Milano, i funerali di uno dei tre operai morti nel crollo della Gru. Foto di repert ...“L’amministrazione comunale è vicina al dolore dei familiari e dell’intera comunità della nostra città”. Lutto cittadino oggi a Cassano d’Adda, nel Milanese, per i funerali di Roberto Peretto, una del ...