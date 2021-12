Novavax | Via libera dell’AIFA: parola agli scienziati (Di domenica 26 dicembre 2021) È arrivato finalmente il via libera del’AIFA per il vaccino anti-Covid di Novavax. Cosa cambia nel contrasto alla propagazione del virus? Novavax vaccino anti-Covid – curiosauro.itArriva il vaccino di Novavax, che piace agli scettici Dopo l’approvazione da parte dell’EMA, anche l’AIFA approva il nuovo vaccino. Quindi anche in Italia sarà a breve disponibile questa nuova arma di prevenzione e protezione contro il virus. Un vaccino che, secondo i giornalisti, dovrebbe piacere anche agli scettici, magari anche ai no vax. Per quale motivo? Perché il Nuvaxovid (NVX-CoV2373), vaccino ricombinante a subunità di glicoproteina SARS-CoV-2 adiuvato, prodotto dall’americana Novavax è sviluppato con una nuova tecnologia, già sperimentata da altri vaccini per bambini, e dovrebbe ... Leggi su curiosauro (Di domenica 26 dicembre 2021) È arrivato finalmente il viadel’AIFA per il vaccino anti-Covid di. Cosa cambia nel contrasto alla propagazione del virus?vaccino anti-Covid – curiosauro.itArriva il vaccino di, che piacescettici Dopo l’approvazione da parte dell’EMA, anche l’AIFA approva il nuovo vaccino. Quindi anche in Italia sarà a breve disponibile questa nuova arma di prevenzione e protezione contro il virus. Un vaccino che, secondo i giornalisti, dovrebbe piacere anchescettici, magari anche ai no vax. Per quale motivo? Perché il Nuvaxovid (NVX-CoV2373), vaccino ricombinante a subunità di glicoproteina SARS-CoV-2 adiuvato, prodotto dall’americanaè sviluppato con una nuova tecnologia, già sperimentata da altri vaccini per bambini, e dovrebbe ...

