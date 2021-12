Napoli, Bagni su Maradona: «È il simbolo di una città, uno stato d’animo» (Di domenica 26 dicembre 2021) L’ex calciatore del Napoli Bagni è tornato a parlare dell’importanza di Maradona per il popolo partenopeo Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, ha partecipato al racconto di Alberto Angela “Stanotte a Napoli”. L’ex azzurro ha parlato, ovviamente, dell’importanza di Diego Armando Maradona per il popolo partenopeo. Maradona – «Più che un calciatore, Diego Armando Maradona è “uno stato d’animo”: il simbolo di una città, un uomo sul quale i tifosi, i napoletani tutti, hanno riposto sogni e speranze. Ma soprattutto, è stato l’uomo a cui hanno consegnato le chiavi del loro stesso cuore». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 dicembre 2021) L’ex calciatore delè tornato a parlare dell’importanza diper il popolo partenopeo Salvatore, ex calciatore del, ha partecipato al racconto di Alberto Angela “Stanotte a”. L’ex azzurro ha parlato, ovviamente, dell’importanza di Diego Armandoper il popolo partenopeo.– «Più che un calciatore, Diego Armandoè “uno”: ildi una, un uomo sul quale i tifosi, i napoletani tutti, hanno riposto sogni e speranze. Ma soprattutto, èl’uomo a cui hanno consegnato le chiavi del loro stesso cuore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

albertoangela : Grazie di cuore Serena Rossi, Marisa Laurito e Serena Autieri per averci raccontato alcuni dei tanti volti di Napol… - geekeconomist : RT @albertoangela: Grazie di cuore Serena Rossi, Marisa Laurito e Serena Autieri per averci raccontato alcuni dei tanti volti di Napoli. E… - angelers_fan : RT @albertoangela: Grazie di cuore Serena Rossi, Marisa Laurito e Serena Autieri per averci raccontato alcuni dei tanti volti di Napoli. E… - enzo_pierro : RT @albertoangela: Grazie di cuore Serena Rossi, Marisa Laurito e Serena Autieri per averci raccontato alcuni dei tanti volti di Napoli. E… - AScribellito : RT @albertoangela: Grazie di cuore Serena Rossi, Marisa Laurito e Serena Autieri per averci raccontato alcuni dei tanti volti di Napoli. E… -