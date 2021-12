Messa in tv Santo Stefano oggi 26 dicembre in tv su Canale 5: canale, orario e diretta streaming (Di domenica 26 dicembre 2021) Il programma della Santa Messa che sarà trasMessa su canale 5 per il giorno di Santo Stefano, oggi domenica 26 dicembre. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. Su canale 5, canale di riferimento per i credenti, la Messa sarà trasMessa alle ore 10. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 10:00 – Santa Messa SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Il programma della Santache sarà trassu5 per il giorno didomenica 26. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. Su5,di riferimento per i credenti, lasarà trasalle ore 10. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 10:00 – SantaSportFace.

Advertising

vaticannews_it : #24dicembre La Messa nella Notte di #Natale, il messaggio e la benedizione “Urbi et Orbi”, l’Angelus nella festa di… - Carlothefirst : RT @DonPompei: Verrà inviato il gio 30 dic 2021 alle 8:00 AM Un santo Natale di cuore a tutti i miei amici e followers! La mia omelia alla… - newsbiella : Dopo Natale Biella in festa per Santo Stefano, messa con il vescovo Farinella e concerto in Duomo - LgScarl : @Nonha_stata Sti caxxi ,il vero cristiano lo fà tutto l'anno ,senza farsi tanta pubblicità e tutto ciò accompagnato… - davidenegri14 : Buon Santo Natale scomodo a tutti. Anche a quelli che nella settimana precedente le feste non ha passato notizie di… -