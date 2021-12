Mamma e bimba senza cibo da giorni aiutate da Polizia (Di domenica 26 dicembre 2021) Storia a lieto fine a Pescara dove una donna una 31enne nigeriana in compagnia della sua bimba di tre anni non sapendo dove sistemarsi e non avendo nulla da mangiare si è presentata in Questura per chiedere aiuto. E’ accaduto nel giorno di Natale. La donna è arrivata in treno dalla Germania e non avendo punti di riferimento in città è andata in Questura con la bambina nel passeggino chiedendo ospitalità perché non mangiavamo da due giorni e non avevano un posto dove andare a dormire. A quel punto i poliziotti hanno subito dato del cibo sia a lei sia alla piccola offrendo loro anche un panettone. Gli agenti si sono comunque sincerati della regolarità della loro posizione sul territorio nazionale la ragazza è risultata titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Torino. I poliziotti si sono anche preoccupati di ... Leggi su forzearmatenews (Di domenica 26 dicembre 2021) Storia a lieto fine a Pescara dove una donna una 31enne nigeriana in compagnia della suadi tre anni non sapendo dove sistemarsi e non avendo nulla da mangiare si è presentata in Questura per chiedere aiuto. E’ accaduto nel giorno di Natale. La donna è arrivata in treno dalla Germania e non avendo punti di riferimento in città è andata in Questura con la bambina nel passeggino chiedendo ospitalità perché non mangiavamo da duee non avevano un posto dove andare a dormire. A quel punto i poliziotti hanno subito dato delsia a lei sia alla piccola offrendo loro anche un panettone. Gli agenti si sono comunque sincerati della regolarità della loro posizione sul territorio nazionale la ragazza è risultata titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Torino. I poliziotti si sono anche preoccupati di ...

