Josef Fares parla di film, giochi gaas e rigiocabilità (Di domenica 26 dicembre 2021) L’autore del miglior gioco dell’anno 2021 (It Takes Two), Joes Fares, in un recente intervento a parlato sia della differenza tra la produzione di un film e sviluppo di un videogioco, che giochi come gaas e rigiocabilità, oltre a spiegare il suo Fan***o agli Oscar, espressione diventata celebre durante i The Game Awards 2017, inserita poi anche come easter egg in It Takes Two. gaas e rigiocabilità secondo Joes Fares Se stai sviluppando un gioco e decidi di adattare il design in modo che i giocatori debbano per forza pagare per ottenere ciò che hai creato, è un approccio sbagliato. Sicuramente l’amministratore delegato dell’azienda dirà che è sciocco pensarla così, perchè in fondo è risaputo che chi sviluppa ... Leggi su gamerbrain (Di domenica 26 dicembre 2021) L’autore del miglior gioco dell’anno 2021 (It Takes Two), Joes, in un recente intervento ato sia della differenza tra la produzione di une sviluppo di un videogioco, checome, oltre a spiegare il suo Fan***o agli Oscar, espressione diventata celebre durante i The Game Awards 2017, inserita poi anche come easter egg in It Takes Two.secondo JoesSe stai sviluppando un gioco e decidi di adattare il design in modo che i giocatori debbano per forza pagare per ottenere ciò che hai creato, è un approccio sbagliato. Sicuramente l’amministratore delegato dell’azienda dirà che è sciocco pensarla così, perchè in fondo è risaputo che chi sviluppa ...

Advertising

Tech_Gaming_it : Josef Fares paragona i Film ai Giochi e parla di NFT e GaaS singleplayer - RedBlack85 : Josef Fares: fare film è una vacanza rispetto ai videogiochi, per l'autore di It Takes Two - RedBlack85 : It Takes Two e oltre: Josef Fares è già 'saltato' sul nuovo gioco di Hazelight! - GamersHQ_Italia : Perchè è così importante sviluppare altri videogiochi come #ItTakesTwo di @HazelightGames (@josef_fares)? La rispos… - maguzzolo : Per chi magari ha scoperto il talento di Josef Fares solo grazie al GOTY #ItTakesTwo, i #deals Countdown offrono l'… -