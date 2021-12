iPhone 15 Pro senza SIM fisica?

Leggi su pantareinews

(Di domenica 26 dicembre 2021)15 Pro potrebbe non avere alcuna SIMsecondo le ultime informazioni trapelate da un sito brasiliano dedicato agli. La notizia che Apple stia puntando ad eliminare le porte, tutte, dai suoi modelli di smartphone non è una novità così come non lo è l’idea quindi di eliminare la SIM. Naturalmente non si hanno informazioni ufficiali al momento e l’azienda di Cupertino non è solita fornirne mai per cui l’informazione va presa con un certo scetticismo. Recensione13 Pro Max Apple è nota per non apportare notevoli modifiche tra un modello e l’altro, mentre fa dei piccoli cambiamenti per cui non è insolito che trapelino notizie sui modelli attesi dopo due anni come quella che riguarda15 Pro atteso nel 2023. La linea13 è ...