Insigne in MLS al Toronto, negli USA sicuri: “Affare fatto al 95%, mancano i dettagli” (Di domenica 26 dicembre 2021) Lorenzo Insigne nuovo giocatore del Toronto in MLS, ne sono sicuri negli USA, fonti americane parlano di un contratto già chiuso. In pratica mancano solo i dettagli, questo riportano alcuni siti sportivi americani, che da tempo scrivono di un interessamento più che concreto del Toronto per il capitano del Napoli. Fino ad ora l’agente di Insigne ha sempre smentito la possibilità che si vada a giocare in MLS, ma più di una fonte americana ha visto Vincenzo Pisacane nel giorno del Decision Day a Toronto. Toronto su Insigne: in MLS già a gennaio? Insigne preferirebbe restare in Europa, ma anche secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira mancano offerte da club importanti. ... Leggi su napolipiu (Di domenica 26 dicembre 2021) Lorenzonuovo giocatore delin MLS, ne sonoUSA, fonti americane parlano di un contratto già chiuso. In praticasolo i, questo riportano alcuni siti sportivi americani, che da tempo scrivono di un interessamento più che concreto delper il capitano del Napoli. Fino ad ora l’agente diha sempre smentito la possibilità che si vada a giocare in MLS, ma più di una fonte americana ha visto Vincenzo Pisacane nel giorno del Decision Day asu: in MLS già a gennaio?preferirebbe restare in Europa, ma anche secondo l’esperto di mercato Nicolò Schiraofferte da club importanti. ...

