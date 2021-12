Green pass: a Natale 65mila controlli, 262 sanzioni (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono state 262 le persone sanzionate nel giorno di Natale nell'ambito dei controlli disposti dal Viminale e relativi alle nuove misure sul possesso del Green pass. In totale il 25 dicembre, secondo i ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono state 262 le persone sanzionate nel giorno dinell'ambito deidisposti dal Viminale e relativi alle nuove misure sul possesso del. In totale il 25 dicembre, secondo i ...

