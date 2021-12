Gf vip 6 | Alfonso Signorini sorprende i gieffini | il regalo di Natale

(Di domenica 26 dicembre 2021) Il2021 è finalmente arrivato e con sé, tra le mura del Gf vip 6, ha portato in dono una sorpresa speciale di. Per l’occasione il conduttore ha voluto omaggiare i vip in corsa al reality, con degli auguri, registrati con l’intento di motivare i concorrenti nel gioco. Questo forse per ammorbidire la tensione delle ultime ore all’interno della casa. Intanto, non si risparmiano tra le reazioni più disparate, in particolare una frecciatina ada parte di un ex gieffino vip. Gf vip festeggia ilconNelle ultime ore a cavallo tra la Vigilia e il Santo2021 è giunto nella Casa del Gf vip 6 un videomessaggio esclusivo registrato da, mentre ...

Anticipazioni Gf6 puntata del 27 dicembre in programma domani, in prime time su Canale 5. Si prospetta un'altra ... In studio infatti dopo la lite tra Sonia Bruganelli eSignorini, l'...GF, Sonia Bruganelli asfalta Signorini: "La mia carta di credito è platinum". Sonia Bruganelli asfalta completamente il famoso conduttore televisivoSignorini a capo del GF, lui rimane senza parole ed il pubblico in delirio. Tutti i retroscena su quanto detto dalla donna. In questi ultimi giorni fra i due è scoppiato un vero e proprio ...Tutto quello che è successo nel corso dell'appuntamento di lunedì 20 dicembre 2021 nel reality condotto da Alfonso Signorini, tra il risultato del televoto, le nomination, i confronti e le new .... Il ...Anticipazioni Gf Vip 6 puntata del 27 dicembre in programma domani, in prime time su Canale 5. Si prospetta un'altra puntata scoppiettante e ricca di colpi di ...