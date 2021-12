Gettata nel fiume dal marito, donna muore nel Vastese: l'uomo si è costituito in caserma (Di domenica 26 dicembre 2021) Un episodio di cronaca violenta che vede vittima una donna si è verificato in un comune del Vastese . Secondo quanto riportato dal quotidiano on line Zonalocale un uomo di Casalbordino avrebbe ucciso la moglie al termine di una lite. Successivamente lo stesso avrebbe gettato il corpo senza vita della donna nel fiume Osento , ... Leggi su ecoaltomolise (Di domenica 26 dicembre 2021) Un episodio di cronaca violenta che vede vittima unasi è verificato in un comune del. Secondo quanto riportato dal quotidiano on line Zonalocale undi Casalbordino avrebbe ucciso la moglie al termine di una lite. Successivamente lo stesso avrebbe gettato il corpo senza vita dellanelOsento , ...

