Docenti con servizio retribuito in scuole paritarie senza versamenti Inps: come valorizzarlo nella pensione statale (Di domenica 26 dicembre 2021) I Docenti delle scuole statali che in precedenza hanno prestato servizio retribuito presso scuole legalmente riconosciute (ora paritarie) senza versamenti Inps possono con una domanda di riscatto valorizzare tale servizio mancante nella gestione pubblica Inps (cassa stato). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 26 dicembre 2021) Idellestatali che in precedenza hanno prestatopressolegalmente riconosciute (orapossono con una domanda di riscatto valorizzare talemancantegestione pubblica(cassa stato). L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Docenti con servizio retribuito in scuole paritarie senza versamenti Inps: come valorizzarlo nella pensione statale - demian_online : RT @Teresafas: @GerardoDAmico Quindi, noi docenti costretti a stare in aula con 25/30 alunni senza distanziamento e in palese sovraffollame… - miagmarsuren : RT @ConteRetweet: Con 5 milioni di euro il Generalissimo Francesco Paolo Figliuolo avrebbe dovuto fornire mascherine ffp2 o ffp3 a 850.000… - impercezione : RT @ConteRetweet: Con 5 milioni di euro il Generalissimo Francesco Paolo Figliuolo avrebbe dovuto fornire mascherine ffp2 o ffp3 a 850.000… - Piero42395724 : RT @Obsolete_LG: @G23Mld Con l'obbligo di puntura, chi vi è costretto avalla 4 falsità: consenso informato, riduzione diffusione epidemia e… -