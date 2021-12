Covid, vedi Israele e impari: cosa succederà con la quarta dose (Di domenica 26 dicembre 2021) Durante un breve scambio di battute con i giornalisti, martedì scorso il Premier israeliano Naftali Bennett ha rivelato che durante un incontro con gli esperti di Covid sono stati studiati i tempi e i modi per l’avvio della somministrazione di un eventuale quarto vaccino per i soggetti vulnerabili e per tutti gli operatori sanitari. Ha aggiunto inoltre che secondo lui il resto del mondo seguirà Israele nella somministrazione della quarta dose di vaccino proprio come ha fatto con la terza. Considerando che la maggior parte degli esperti del gruppo Covid del Ministero della Salute israeliano aveva precedentemente richiesto la quarta dose di vaccino questa dichiarazione da parte del Primo ministro altro non è che l’accettazione da parte della politica dei consigli che ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 26 dicembre 2021) Durante un breve scambio di battute con i giornalisti, martedì scorso il Premier israeliano Naftali Bennett ha rivelato che durante un incontro con gli esperti disono stati studiati i tempi e i modi per l’avvio della somministrazione di un eventuale quarto vaccino per i soggetti vulnerabili e per tutti gli operatori sanitari. Ha aggiunto inoltre che secondo lui il resto del mondo seguirànella somministrazione delladi vaccino proprio come ha fatto con la terza. Considerando che la maggior parte degli esperti del gruppodel Ministero della Salute israeliano aveva precedentemente richiesto ladi vaccino questa dichiarazione da parte del Primo ministro altro non è che l’accettazione da parte della politica dei consigli che ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid vedi Giannis, da Netflix in cantina allo show in campo: 'La sosta mi ha fatto bene' ... dopo le 5 gare di stop, fermato dal protocollo Covid. Il greco ha passato quelle giornate 'in ... Certo poi accendi la tv, vedi i compagni che giocano e non puoi esserci, diventa dura…'.

NBA Christmas Day, super Giannis trascina Milwaukee: Boston ko in rimonta Giannis fa a testate con il ferro, impreciso e chiaramente condizionato dal rientro post Covid. La ... Il racconto del secondo tempo tra Milwaukee Bucks e Boston Celtics vedi anche Phoenix - Golden ...

Covid: 470 nuovi casi e due decessi in Sardegna Agenzia ANSA Guardiola lancia l'allarme: "Qui nessuno indossa la mascherina. Questa cosa mi stupisce" I casi di Covid sono però in aumento e le persone allo stadio possono infettarsi a vicenda, anche perché nessuno indossa la mascherina, come anche per strada e nei centri commerciali. Questa cosa mi s ...

Basilicata i numeri del covid a Natale Un trend molto preoccupante , visto che una settimana fa il dato si aggirava intorno ai 150 casi al giorno. I casi in aumento sono ancora a Matera (40) , a Lavello (43. Melfi (22) , Venosa (12) , semb ...

